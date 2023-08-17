بدر الفرحان عن القناة الثقافية: منصة للتراث والأدب والفنون والموسيقى

علق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على تدشين بث قناة ثقافية سعودية قريبًا، كاشفًا محتواها وما تقدمه.

وقال ابن فرحان في منشور عبر منصة إكس: منصة لثقافتنا، تراثنا، أدبًا، فنونًا بصرية، فنون الطهي، الأزياء، أفلامًا، كتبًا، مسرحًا، فنونًا أدائية، موسيقى، عمارة وتصميم.

قناة ثقافية

ووقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أمس، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الوليد بن إبراهيم البراهيم، اتفاقية لتدشين وتشغيل قناةٍ تلفزيونيةٍ ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية عبر برامج متنوعة على مدار الساعة، وذلك لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركز الثقل الثقافي إقليميًّا، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.

المحتوى السعودي

وتستهدف القناة، التي ستبث ضمن باقة إم بي سي فضائيًّا، ورقميًّا على تطبيق “شاهد”، في سبتمبر القادم، النخب المثقفة والجمهور العام بأسلوب عصري وحيوي، من حيث المضمون والمحتوى والرسائل الثقافية التي ستعكس نظرة المتلقي السعودي وفخره بعراقة تراثه وتاريخه الحضاري والثقافي، وترسخ من تواجد المحتوى السعودي في منظومة الإبداع العالمية.

وستحتفي القناة بثراء الثقافة السعودية من خلال نظرة فريدة على الفنون والآداب والتراث والشعر والمسرح والسينما والتصميم والأزياء وفنون الطهي، بأساليب تتقن المزج بين التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعكس الاحتياجات دائمة التغيّر للجمهور المحلي والعالمي.