بردية كثيفة تضرب خميس مشيط

وثقت مقاطع فيديو متداولة، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد على محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر فيديو، أراضي خميس مشيط وهي يتساقط عليها حبات البرد، وسط جريان شديد للسيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة على الأجزاء الساحلية منها، ويبقى الطقس حارًا على أجزاء من شرق السعودية.