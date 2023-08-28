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قادمًا من صفوف مان سيتي

برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي برشلونة الإسباني، من إنهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع نجم مانشستر سيتي، البرتغالي جواو كانسيلو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جواو كانسيلو في برشلونة

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو إتمام الصفقة، وعلق قائلًا: “حسم نادي برشلونة صفقة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، حيث تبادل الناديان الوثائق الرسمية للانتقال أخيرًا”.

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وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “سيتم توقيع عقود الصفقة اليوم، كما أن كانسيلو مستعد للسفر إلى برشلونة الليلة، ستكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء”.

جواو كانسيلو
تصميم للاعب بقميص برشلونة – المصدر @FabrizioRomano

وكان جواو كانسيلو، هو الخيار الأول لدى المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، من أجل دعم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد، وحاولت إدارة البارشا تحسين وضعه المالي طوال الفترة الماضية لضمه.

وانضم جواو كانسيلو صاحب الـ29 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2019، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 65 مليون يورو، يمتد تعاقده الحالي حتى عام 2027.

جواو كانسيلو
كانسيلو

برشلونة بالدوري الإسباني

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإسباني الممتاز بشكل جيد، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مرة.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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