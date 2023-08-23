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بجوائز 4 ملايين ريال

برعاية الملك سلمان.. مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تنطلق الجمعة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
برعاية الملك سلمان.. مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تنطلق الجمعة
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 9 إلى 21 من شهر صفر 1445هـ، ويشارك فيها متسابقون من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال في أفرعها الخمسة.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لرعايته وعنايته ودعمه المتواصل لهذه المسابقة العالمية التي تجسد عناية هذه الدولة المباركة بالقرآن الكريم وأهله، مشيراً إلى أن تنظيم هذه المسابقة في دورتها الثالثة والأربعين يأتي امتداداً لما تقدمه هذه الدولة المباركة من خدمات جليلة لكتاب الله، وتحفيزاً لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

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زيادة مخصص الجوائز

وأوضح أن المسابقة هذا العام تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى 4.000.000 ريال، توزع للمتسابقين في أفرعها، حيث رصدت للفائز الأول بالفرع الأول جائزة قدرها 500.000 ريال، مؤكداً أن لجان المسابقة أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال المتسابقين والبالغ عددهم 166 متسابقاً، و50 مرافقاً لهم من 117 دولة تمت إنهاء إجراءات قدومهم للمملكة، وستقدم لهم جميع الخدمات خلال أيام المسابقة.

وسأل معاليه، الله القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم المتواصل لأعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية التي تتواكب مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والعناية بكتاب الله عز وجل، كما سأل الله أن يوفق المتسابقين لكل خير، وأن يحقق لهذه المسابقة العالمية التوفيق وتحقيق رسالتها في ترسيخ قيم القرآن الكريم في نفوس الناس ليهديهم إلى الطريق المستقيم.
يذكر أن المتسابقين يتم ترشيحهم من دولهم لهذه المسابقة بعد مرورهم بعدد من المراحل لتهيئتهم وإكمال استعدادهم لها.

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