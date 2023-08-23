Icon

وظائف إدارية بـ المركز الوطني لإدارة النفايات Icon إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة Icon طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط Icon تصادم ناقلتين يوقف الملاحة في قناة السويس Icon السعودية تدرس ضم 100 طائرة رافال فرنسية لأسطولها الجوي Icon طيران الرياض سيحول السعودية لأكثر الوجهات السياحية جذبًا حول العالم Icon برنامج الرياض الخضراء يصل لـ حي الغدير بـ 46 ألف شجرة Icon السديس: عظموا قيم الاعتدال وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا Icon طرق ميسرة لمعتمري باكستان وبنجلاديش إلى مكة والمدينة Icon ضبط 4 مخالفين لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن مساعيه لتشجير الأحياء السكنية بالعاصمة

برنامج الرياض الخضراء يصل لـ حي الغدير بـ 46 ألف شجرة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
برنامج الرياض الخضراء يصل لـ حي الغدير بـ 46 ألف شجرة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يدخل برنامج ” الرياض الخضراء ” ضمن مساعيه الهادفة إلى تشجير الأحياء السكنية داخل العاصمة بتدشين المرحلة السادسة غداً بحي الغدير لزراعة 46.500 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 7 حدائق وتشجير 4 مدارس و 13 مسجدًا، و 28 كيلو مترًا من الشوارع والممرات، ومنشأة صحية، إضافة إلى 4 أراضٍ فضاء.

فعالية توعوية

ويصاحب أعمال تشجير الأحياء السكنية، تنفيذ فعالية تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء تشجير حيهم، ومعرض مصاحب للتعريف بكافة أركانه والرؤية المستقبلية ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير، ومن المقرر أن تتواصل الفعالية في حي الغدير خلال الفترة بين 24 أغسطس – 2 سبتمبر 2023م.

قد يهمّك أيضاً
بدء تموين سفن الخط الملاحي في قناة السويس بالميثانول الأخضر

بدء تموين سفن الخط الملاحي في قناة السويس بالميثانول الأخضر

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

ويستهدف البرنامج زراعة 7,5 ملايين شجرة، وإنشاء شبكة للمياه المعالجة بنسبة 100%، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا، بالإضافة إلى تشجير 120 حيًا سكنيًا بحلول عام 2030م، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتشمل ذلك تنفيذ حدائق الأحياء السكنية وتشجير المدارس والمساجد ، وتشجير الشوارع والممرات بالإضافة إلى تشجير مواقف السيارات والأراضي الفضاء والمباني الحكومية.

5 أحياء

وشملت أعمال “الرياض الخضراء” في محطاتها الـ 5 أحياء: النسيم ، العزيزية ، الجزيرة ، العريجاء ، قرطبة، حيث تم زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة، و97 حديقة، وتشجير 33 مدرسة، و83 مسجدًا، و 37 موقعًا لمواقف السيارات، و 66 كلم من الطرق والممرات في حي النسيم ، و زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في حي العزيزية.

كما شملت زراعة أكثر من 39 ألف شجرة وشجيرة ، وتنفيذ 11 حديقة، وتشجير 37 مسجدًا و 14 مدرسة، و 36 كم من الطرق والممرات في حي الجزيرة ، وزراعة 110 آلاف شجرة وشجيرة ، و30 حديقة جديدة، وتشجير 19 مدرسة، بجانب تشجير 46 مسجدًا، وتشجير 70 موقعًا لمواقف السيارات، وتشجير 37 كم من الطرق والممرات في حي العريجاء، إضافة إلى زراعة 92 ألف شجرة وشجيرة وتنفيذ 34 حديقة، وتشجير 4 مدارس، وتشجير 56 مسجدًا، وتشجير 9 مواقع لمواقف السيارات، وتشجير 44 كم من الشوارع والممرات، و تشجير 8 من المباني الحكومية، وتشجير 18 أرضًا فضاءً في حي قرطبة.

برنامج الرياض الخضراء

ويأتي برنامج الرياض الخضراء أحد مشاريع الرياض الـ 4 الكبرى بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعمًا لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، وجعلها إحدى أفضل المدن معيشة من خلال رفع القيمة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال إنشاء مناطق مفتوحة وتشجيع الأنشطة الخارجية لتحسين الصحة العامة، وتعزيز ممارسة المشي والنشاطات الخارجية والرياضية وغيرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط
السعودية اليوم

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط

السعودية اليوم
بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع
آخر الاخبار

بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء...

آخر الاخبار
آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف الأخرى
تكنولوجيا

آيفون يعمل بشريحة تتفوق على كل الهواتف...

تكنولوجيا
إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون
السعودية اليوم

إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون

السعودية اليوم
غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات
العالم

غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات

العالم
مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب إحراجًا للملك تشارلز
العالم

مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب...

العالم
لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى 2025
الرياضة

لقطات من توقيع نيمار مع الهلال حتى...

الرياضة
سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب
العالم

سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته...

العالم