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بعد الفوز الصعب على نوتنغهام فورست

برونو فيرنانديز: اللعب لـ مانشستر يونايتد ليس أمرًا سهلًا

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
برونو فيرنانديز: اللعب لـ مانشستر يونايتد ليس أمرًا سهلًا
المواطن - فريق التحرير

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قال النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إن اللعب لصفوف الفريق الإنجليزي ليس بالأمر السهل وذلك بعد الفوز مساء اليوم على نادي نوتنغهام فورست في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث فيرنانديز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: “ندرك تمامًا أن اللعب لـ مان يونايتد ليس بالأمر السهل ونعلم أيضًا أن ارتداء هذا القميص يضعك تحت ضغط تقديم المزيد والمزيد”.

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وتابع فيرنانديز: ” الفريق أظهر روحًا قوية ونجح في تحقيق الفوز بعد أن كان متأخرًا بهدفين، نجحنا في استعادة الثقة من جديد”.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد

وكانت مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، انتهت بفوز توتنهام هوتسبير على بورنموث بهدفين دون رد، وتعادل آرسنال ضد فولهام بنتيجة 2-2، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، بينما تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفاز وست هام يونايتد على برايتون بثلاثية لهدف، بينما فاز مان يونايتد على نوتنغهام بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

ويتواجد حاليًا وست هام يونايتد في المركز الأول برصيد 7 نقاط يليه توتنهام هوتسبير وآرسنال ولكل منهم 7 نقاط، أما برايتون فيتواجد في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المركزين الخامس والسادس برصيد 6 نقاط لكل منهما.

مانشستر يونايتد - 12 - ترتيب الدوري الإنجليزي

أما فريق برينتفورد فيتواجد في المركز السابع برصيد 5 نقاط، ليفربول ثامنًا برصيد 4 نقاط ويليه كل من تشيلسي وكريستال بالاس وفولهام ويملكون أيضًا 4 نقاط.

أما أندية نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ونوتنغهام فورست وولفرهامبتون يملك كل منهم 3 نقاط، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 16 ويملك نقطة واحدة.

وحتى الآن لم تنجح أندية شيفيلد يونايتد وبيرنلي ولوتون تاون وإيفرتون في أي تحقيق اي نقاط في الدوري الإنجليزي.

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