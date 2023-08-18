بريطانية تحتفل بيوم ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة

احتفلت العجوز البريطانية هيلاري أوكسلي بيوم ميلادها بالقفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، ورغم تقدمها في العمر فإنها لم تخشَ الاحتفال بيوم ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة.

وفي التفاصيل، أقدمت المغامرة بتنفيذ إحدى هواياتها بالقفز المظلي بصحبة حفيدتيها اللتين رتبتا لها هذه المفاجأة.

هدية عيد ميلادها

وأدت القفزة التي تم ترتيبها للجدة كهدية في يوم ميلادها من على ارتفاع 12 ألف قدم دون أي مشاكل.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن هيلاري قولها: الإنسان يعيش مرة واحدة في إشارة إلى سعادتها بهذه المفاجأة وطريقة الاحتفال الاستثنائية بعيد ميلادها.

سأكررها بعد 10 سنوات

وأضافت: التجربة جميلة.. في بعض الأحيان عندما أذهب للتسوق أشعر بالتوتر أكثر من القيام بذلك، مشيرة إلى أن القفز كان رائعًا للغاية.. أنا سعيدة جدًّا.. أعتقد أنني سأكررها بعد 10 سنوات.

من المعروف أنها ليست المرة الأولى التي تحتفل بها الجدة بيوم ميلادها بالقفز المظلي فقبل 10 أعوام عندما كانت تحتفل بيوم ميلادها رقم 80 وفعلت الأمر نفسه ونفذت قفزًا مظليًّا في الهواء بنجاح.