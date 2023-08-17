بريطانية تسعينية تحتفل بعيد ميلادها على ارتفاع 12 ألف قدم

وأقدمت المغامرة بتنفيذ إحدى هواياتها بالقفز المظلي بصحبة حفيدتيها اللتين رتبتا لها هذه المفاجأة. وأدت القفزة التي تم ترتيبها للجدة كهدية في عيد ميلادها من على ارتفاع 12 ألف قدم دون أي مشاكل.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن هيلارى قولها: “الإنسان يعيش مرة واحدة” فى إشارة إلى سعادتها بهذه المفاجأة وطريقة الاحتفال الاستثنائية بعيد ميلادها.

تكرار المغامرة بعد 10 سنوات

وأضافت: “التجربة جميلة، فى بعض الأحيان عندما أذهب للتسوق أشعر بالتوتر أكثر من القيام بذلك”، مشيرة إلى أن القفز كان رائعاً للغاية، وتابعت “أنا سعيدة جداً، أعتقد أنني سأكررها بعد 10 سنوات”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل بها الجدة بعيد ميلادها بالقفز المظلي فقبل 10 أعوام عندما كانت تحتفل بعيد ميلادها رقم 80 وفعلت الأمر نفسه ونفذت قفزاً مظلياً في الهواء بنجاح.