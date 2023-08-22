Icon

لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا Icon ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا Icon وفاة مخترع الــ بي دي إف Icon مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية Icon زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني Icon ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال Icon إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق Icon محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي Icon كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق Icon مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أزرق الرياض تعاقد مع اللاعب بعد منافسة مع النصر والاتحاد

بسام الدخيل: ميول رئيس الشباب نقلت تمبكتي إلى الهلال

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
بسام الدخيل: ميول رئيس الشباب نقلت تمبكتي إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الناقد الرياضي بسام الدخيل: إن ميول خالد الثنيان رئيس نادي الشباب، الهلالية ساهمت في انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال في صيف العام الحالي.

وكان الهلال أعلن مساء الاثنين عن تعاقده مع تمبكتي حيث تشير التقارير إلى ضم النادي للاعب حتى صيف 2027.

قد يهمّك أيضاً
بريطانية تحتفل بيوم ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة

بريطانية تحتفل بيوم ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة

30 مليون يورو تُنعش خزينة الاتحاد حال التخلص من جوتا

30 مليون يورو تُنعش خزينة الاتحاد حال التخلص من جوتا

وتحدث بسام الدخيل قائلًا لـ برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “خالد الثنيان رئيس الشباب ميوله هلالية وصديق للكثير من المؤثرين في البيت الهلالي، وربما علاقاته كانت السبب في ذهاب تمبكتي إلى الهلال”.

أزمة في الشباب بسبب تمبكتي

وأضاف الدخيل: “خالد الثنيان كان قال في اجتماعه مع الأعضاء الذهبيين بنادي الشباب إنه أعطى كلمة لنادي الهلال بأن اللاعب سيكون من نصيبهم، ولهذا هو وفى بالعهد”.

حسان تمبكتي

وتابع: “المشجع الشبابي يُعاني مع إدارة خالد الثنيان، المشجع الشبابي يُعاني بسبب إدارة لا تُدرك قيمة النادي، الأوضاع في نادي الشباب لا تسر القريب أو البعيد، ولا يوجد شخص واحد في نادي الشباب يمثل خالد الثنيان”.

وكان الهلال أعلن قبل قليل عن تعاقده مع مدافع نادي الشباب حتى صيف 2027، كما ذكرت تقارير أن قيمة الصفقة تصل إلى 90 مليون ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد
آخر الاخبار

وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض...

آخر الاخبار
مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن كلهم كرماء
السعودية اليوم

مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن...

السعودية اليوم
توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر
السعودية اليوم

توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل بثوب جديد
السعودية اليوم

في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل...

السعودية اليوم
السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023
الرياضة

السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023

الرياضة
الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية
السعودية اليوم

الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

السعودية اليوم
4 مسارات إبداعية لتنمية مهارات الشباب في آفاق الدرعية الصيفي
السعودية اليوم

4 مسارات إبداعية لتنمية مهارات الشباب في...

السعودية اليوم