بسام الدخيل: ميول رئيس الشباب نقلت تمبكتي إلى الهلال

قال الناقد الرياضي بسام الدخيل: إن ميول خالد الثنيان رئيس نادي الشباب، الهلالية ساهمت في انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال في صيف العام الحالي.

وكان الهلال أعلن مساء الاثنين عن تعاقده مع تمبكتي حيث تشير التقارير إلى ضم النادي للاعب حتى صيف 2027.

وتحدث بسام الدخيل قائلًا لـ برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “خالد الثنيان رئيس الشباب ميوله هلالية وصديق للكثير من المؤثرين في البيت الهلالي، وربما علاقاته كانت السبب في ذهاب تمبكتي إلى الهلال”.

أزمة في الشباب بسبب تمبكتي

وأضاف الدخيل: “خالد الثنيان كان قال في اجتماعه مع الأعضاء الذهبيين بنادي الشباب إنه أعطى كلمة لنادي الهلال بأن اللاعب سيكون من نصيبهم، ولهذا هو وفى بالعهد”.

وتابع: “المشجع الشبابي يُعاني مع إدارة خالد الثنيان، المشجع الشبابي يُعاني بسبب إدارة لا تُدرك قيمة النادي، الأوضاع في نادي الشباب لا تسر القريب أو البعيد، ولا يوجد شخص واحد في نادي الشباب يمثل خالد الثنيان”.

وكان الهلال أعلن قبل قليل عن تعاقده مع مدافع نادي الشباب حتى صيف 2027، كما ذكرت تقارير أن قيمة الصفقة تصل إلى 90 مليون ريال.