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بمثابة قنابل موقوتة بالمنازل

بطاريات الدراجات الكهربائية تعادل 5 قنابل يدوية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
بطاريات الدراجات الكهربائية تعادل 5 قنابل يدوية
المواطن - فريق التحرير

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تحتوي بطاريات الدراجات الكهربائية على ما يصل إلى ‏‎52‎‏ ‏فولت، ما يجعلها شديدة الخطورة، بحيث يجب عدم المخاطرة ‏بشحنها في المنزل، ويقدر الخبراء قوة انفجار بطارية الدراجة الكهربائية بقوة انفجار 6 قنابل يدوية في آن معاً.

حادثة مؤلمة

وفي حادثة مؤلمة توفيت بيكي داونز متأثرة بجراح أصيبت بها، بعد ‏أن قفزت من نافذة المنزل للفرار من انفجار بطارية دراجة كهربائية كان زوجها باتريك قد أحضرها في إحدى الأمسيات، ‏وقرر شحنها في غرفة النوم بدلاً من المطبخ، حتى يتمكن من ‏مراقبتها.
يذكر أن بيكي بعد أن فقدت منزل طفولتها في حريق ناجم عن ‏عطل كهربائي، كان لديها سبب وجيه لتوخي الحذر، فقد كانت ‏بشكل دائم تقوم قبل النوم بالاطمئنان على مقابس ‏الكهرباء.‏

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انفجار وحريق هائل

في الدقائق الثلاث التي أعقبت توصيل باتريك لشاحن ‏بطارية الليثيوم أيون بالحائط، حدث انفجار هائل غطت فيه النيران والدخان السام الغرفة على الفور، وأصيبت الزوجة ب‏الشظايا المعدنية في مناطق متفرقة من جسدها، ونظراً لأن البطارية المشتعلة كانت ‏تسد الباب، كانت الوسيلة الوحيدة لهروب الزوجين هي القفز ‏من نافذة الطابق الثاني على ارتفاع يزيد على ‏‎9‎‏ أمتار.‏ وتوفيت باتريك، في المستشفى،‎ ‎‏متأثرة ‏بجروحها المروعة‎ .‎

وتسببت حرائق الدراجات البخارية والدراجات التي تعمل ‏بالكهرباء، بمقتل العديد من الأشخاص، وإصابة المئات، وعشرات الحرائق أيضاً، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

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