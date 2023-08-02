وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم المخدرات بجدة وأبو عريش بطاريات الدراجات الكهربائية تعادل 5 قنابل يدوية ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك ضمانات نقل الخدمات يعزز استقرار سوق العمالة المنزلية تجارب ناجحة لنقل الدم عبر الدرونز بالمشاعر المقدسة 73 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لارتكابهم مخالفات رعي تحذير.. أسباب الصداع قد تكون أخطر من المتوقع 12 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج ساما يكمل الربط الإلكتروني مع الحج والعمرة عبر تنفيذ
تحتوي بطاريات الدراجات الكهربائية على ما يصل إلى 52 فولت، ما يجعلها شديدة الخطورة، بحيث يجب عدم المخاطرة بشحنها في المنزل، ويقدر الخبراء قوة انفجار بطارية الدراجة الكهربائية بقوة انفجار 6 قنابل يدوية في آن معاً.
وفي حادثة مؤلمة توفيت بيكي داونز متأثرة بجراح أصيبت بها، بعد أن قفزت من نافذة المنزل للفرار من انفجار بطارية دراجة كهربائية كان زوجها باتريك قد أحضرها في إحدى الأمسيات، وقرر شحنها في غرفة النوم بدلاً من المطبخ، حتى يتمكن من مراقبتها.
يذكر أن بيكي بعد أن فقدت منزل طفولتها في حريق ناجم عن عطل كهربائي، كان لديها سبب وجيه لتوخي الحذر، فقد كانت بشكل دائم تقوم قبل النوم بالاطمئنان على مقابس الكهرباء.
في الدقائق الثلاث التي أعقبت توصيل باتريك لشاحن بطارية الليثيوم أيون بالحائط، حدث انفجار هائل غطت فيه النيران والدخان السام الغرفة على الفور، وأصيبت الزوجة بالشظايا المعدنية في مناطق متفرقة من جسدها، ونظراً لأن البطارية المشتعلة كانت تسد الباب، كانت الوسيلة الوحيدة لهروب الزوجين هي القفز من نافذة الطابق الثاني على ارتفاع يزيد على 9 أمتار. وتوفيت باتريك، في المستشفى، متأثرة بجروحها المروعة .
وتسببت حرائق الدراجات البخارية والدراجات التي تعمل بالكهرباء، بمقتل العديد من الأشخاص، وإصابة المئات، وعشرات الحرائق أيضاً، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.