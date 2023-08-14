بطارية آيفون 15 برو الأطول عمراً على الإطلاق

مع انتشار المزيد من الشائعات حول آيفون 15 برو و برو ماكس، بات من شبه المؤكد أن هذين الإصدارين سيحتويان على بطارية بعمر طويل جداً. وبحسب التسريبات، فإن الجهازين المذكورين هما على الطريق للحصول على أطول عمر للبطارية في آيفون على الإطلاق.

وأثبت جهاز آيفون 14 برو ماكس، العام الماضي أنه قوة هائلة من خلال كونه الهاتف الرائد الحقيقي الوحيد الذي يتصدر قائمة أفضل 5 هواتف في قائمة عمر بطارية الهاتف الأفضل، حيث وصل عمر البطارية إلى 13 ساعة ونصف.

بطارية بحجم أكبر

ومن الواضح أن البطاريات الأكبر حجماً ستساعد في زيادة عمر بطارية آيفون 15 برو، وهذا احتمال قوي بالنظر إلى كل الشائعات التي تشير إلى أن آبل ستُدخل خلايا بطارية أكبر لجهاز آيفون 15 برو، وهذا ما يعني بأنها ستكون أكبر بطارية في تاريخ آيفون على الإطلاق.

بمجرد إضافة بطاريات أكبر، يمكننا رؤية عمر أطول. وعلى الرغم من أن إضافة بطاريات أكبر ستزيد عمر البطارية، إلا أنها أيضاً تزيد من حجم ووزن الهاتف، لذا قد تقوم آبل بتطبيق تقنية بطارية جديدة يمكنها حل هذه المشكلة.

بطاريات مختلفة عن التقليدية

يمكننا أن نرى البطاريات تُصنع بطريقة مختلفة تماماً عن المعايير التقليدية الحالية. أحد الاحتمالات التي يمكن أن تساعد في تعزيز طول عمر بطارية آيفون 15 برو، هي بطاريات مكدسة، مماثلة لتلك التي تستخدمها العديد من السيارات الكهربائية.

يتم تصنيع هذه البطاريات بطريقة توفر مساحة أقل إهداراً، مع إفساح المجال لمواد أكثر نشاطاً. ينتج عن ذلك بطارية ذات طاقة عالية عند مقارنتها ببطاريات الهواتف الذكية الحالية، دون التأثير على نحافة وحجم آيفون.