بعد نيمار.. ياسين بونو يحمي عرين الهلال

أشارت عدة مصادر عالمية بين إسبانية ومختلفة أن الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، أصبح هدفاً رئيسياً لنادي الهلال خلال سوق الانتقالات الحالي، وذلك لإكمال تعزيزات الفريق خلال سوق الانتقالات التاريخي.

ياسين بونو حارس منتخب المغرب، ارتبط اسمه بنادي ريال مدريد بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي قبل أيام وكذلك تقدم بايرن ميونيخ بعرض رسمي للتعاقد معه من إشبيلية إلا أن دخول الهلال في المفاوضات جعل البافاري ينسحب فوراً، إذ يرى ممثلو الفريق الألماني أن عرض الهلال تفوق كثيرًا على عرضهم من الناحية المادية.

وسيحصل إشبيلية على 19 مليون يورو مقابل بونو و2 مليون يورو متغيرات ليصل إجمالي الصفقة إلى 21 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الهلال حسم رسميًا صفقة انتقال نيمار جونيور الى صفوفه ليحلق بمواطنه مالكوم والصربي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كوليبالي.