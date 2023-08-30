بكاء وصراخ أثناء اهتزاز طائرة بسبب التقلبات الجوية

وثق مقطع فيديو لقطات لتجربة عصيبة عاشها ركاب رحلة جوية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية الواقعة على البحر المتوسط، إثر تقلبات جوية شديدة اجتاحت الطائرة.

محملة بالركاب

ووفقًا لتقارير إعلامية، انطلقت الرحلة من مدينة أليكانتي الواقعة في جنوب إسبانيا، محملة بالركاب متجهة إلى جزيرة البالياريات عندما تعرضت لتقلبات جوية نتيجة عاصفة في المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو، الركاب وهم يتشبثون بالمقاعد، ويتأرجحون ويبكون ويصرخون بذعر، في أثناء اهتزاز الطائرة بسبب التقلبات الجوية الشديدة.

كانت عاصفة قوية ومفاجئة قد ضربت مايوركا في 27 أغسطس، مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 75 ميلًا في الساعة؛ ما أسفر عن دمار واسع في هذه المنطقة المشهورة بوجهة العطلات، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.