بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم

كشفت بلدية حبونا، أن سقف مبنى تحت الإنشاء، الذي انهار اليوم بحبونا، سبق أن رصد ملاحظة هبوط من قبل الفريق الإشرافي على المشروع، وتم إخطار المقاول المنفذ بذلك رسميًّا.

تفاصيل الحادث المأساوي

وقالت البلدية في بيان رسمي عبر منصة إكس: إنه في يوم الاثنين 27/ 01/ 1445هـ وفي تمام الساعة 12.30 ظهرًا حدث انهيار جزء من سقف مشروع مبنى المركز الحضاري التابع لبلدية محافظة حبونا، حيث قامت الجهات ذات الاختصاص بـ تأمين المبنى وإسعاف المصابين.

وأشارت البلدية إلى أن الحادث نتج عنه وفاة اثنين من كوادر المقاول، وإصابة اثنين آخرين.

ولفتت إلى أنه سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المسرح من قبل الفريق الإشرافي على المشروع، وتم إخطار المقاول المنفذ بذلك رسميًّا.

وأوضحت البلدية أنه تم حدوث الانهيار أثناء قيام المقاول بمعالجة الملاحظات المرصودة.

كما أشارت إلى أن أمانة منطقة نجران قامت بتشكيل فريق فني لتحليل أسباب الانهيار والرفع بالنتائج.

انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء

توفي شخصان وأصيب آخران حالة أحدهما خطرة؛ جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونا في منطقة نجران.

وأفاد مراسل قناة الإخبارية علي زينان أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عند منتصف ظهر اليوم بانهيار سقف المبنى، وتمت مباشرة البلاغ على الفور من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرقة تدخل سريع من نجران، في ظل تواجد كبير من الجهات الأمنية.

ولفت إلى أن الإصابتين بينهما حالة خطرة، وتم نقلهما إلى مستشفى حبونا العام، مشيرًا إلى أن المبنى لم يتم تسليمه من قبل المقاول.