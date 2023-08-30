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بلدية محافظة بدر تعلن عن وظائف عبر جدارات

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
بلدية محافظة بدر تعلن عن وظائف عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية محافظة بدر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف على (المرتبة السابعة) عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة)
– مهندس مساحة مساعد (المرتبة السابعة)

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خطوات التقديم:

– الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
– يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.
– على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الاثنين المقبل 1445/2/19هـ (الساعة 8 صباحاً) عبر منصة جدارات: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/2/25هـ (الساعة 11 مساءً)، وسيتم إعلان النتائج بتاريخ (1445/3/6هـ).

 

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