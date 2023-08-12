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بلدية محافظة رابغ تعلن وظائف عبر جدارات

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
بلدية محافظة رابغ تعلن وظائف عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية محافظة رابغ توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) عبر (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس مدني (المرتبة الثامنة) للجنسين.
2- مراقب صحي (المرتبة الخامسة) نساء.

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/28هـ الموافق 2023/08/15م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/02/04هـ الموافق 2023/08/20م.

طريقة التقديم:

– وأشارت بلدية محافظة رابغ إلى أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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