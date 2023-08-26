بنتلي تروج لعطر جديد رجالي مستوحى من طرازات بلاك لاين

كشفت شركة بنتلي عن إطلاق خط إنتاج جديد مخصص لعطر جديد للرجال يُقال إنه مستوحى من طرازات Blackline الخاصة بعلامة السيارات الفاخرة البريطانية، والتي تأتي بتفاصيل سوداء بدلًا من زخارف الكروم المعتادة.

مواصفات عطر Bentley الجديد

وذكر موقع موتور وان، أنه يُطلق على العطر الرجالي الجديد اسم Bentley For Men Black رسميًا، وهو يأتي في زجاجة أحادية اللون حادة، مع الزجاج الأسود الثقيل، وتتميز الزجاجة أيضًا بخطوط بيضاء فضية منفصلة، ​​وأطراف معدنية فضية مصقولة منقوشة بشعار صانع السيارة، وغطاء فضي محاط بشعار Bentley المميز والموجود في داخل جميع سياراتها.

وتم تصميم عطر بنتلي ذي الطابع الأسود من قبل صانعة العطور الرئيسية دوروثي بيوت، وقد تم وصفه من قبل صانعي السيارات الفاخرة على أنه مزيج مشع من البنفسج البودري واليوسفي المنعش يشعر صاحبه بالانتعاش، ويتألق قلب العطر بلمسة من الياسمين، وورق البردي الترابي، وهو يحتوي على خشب الأرز والمسك.

جاذبية عطر Bentley

ومثل سلسلة بلاك لاين، يدور هذا العطر حول الجاذبية المتطورة، مما يمنح مرتديه رائحة دافئة وغامضة في نفس الوقت

إلى جانب عطر Black Edition الجديد، تبيع الشركة المصنعة لسيارة Continental GT أيضًا عطر Momentum Unbreakable Eau de Parfum وعطر المغناطيسي Amber.

سيارات بنتلي

ومن جهتها، تقول بنتلي إن 40% من السيارات التي تصنعها مزودة بحزمة Blackline التي تستبدل جميع تشطيبات الكروم والساتان – باستثناء الشارة المجنحة وريش التميمة Flying-B – باللون الأسود Beluga، بما في ذلك العجلات ومحيط المصابيح الأمامية والشبكة المصفوفية.

وأحدث طراز في تشكيلة الشركة الذي سيتوفر مع خيار حذف الكروم هو طراز Bentayga Extended Wheelbase (EWB) Mulliner الجديد، والذي ظهر لأول مرة الأسبوع الماضي باعتباره الطراز الرائد للعلامة التجارية، ويتميز بمحرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر يوفر قوة 542 حصانًا و568 حصانًا، رطل قدم من عزم الدوران، وعجلات حصرية مقاس 22 بوصة.