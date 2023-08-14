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في أولى مباريات الفريق بدوري روشن

بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد ضد الرائد

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قبل قليل، عن تشكيل العميد الرسمي لمباراة الرائد ضد الاتحاد، بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

مباراة الرائد ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الرائد ضد الاتحاد عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد - مباراة الاتحاد ضد الهلال
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

حمدالله أساسيًا

ودفع نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الرائد ضد الاتحاد، حيث يطمح في الظهور بشكل مميز وتحقيق انطلاقة قوية بدوري روشن السعودي، بعد خروج الفريق من ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وجاء حمدالله في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، بعدما أثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبله مع العميد هذا الموسم، حيث أشارت تقارير لرغبته في الرحيل، بعد انضمام كريم بنزيما ومشاركته بشكل أساسي وحصوله على القميص رقم 9.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل العميد في مباراة الرائد ضد الاتحاد، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.

الاتحاد ضد الرائد
تشكيل العميد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الرائد لمباراة اليوم، كالتالي؛ أحمد الرحيلي، حمد الجيزاني، محمد الدوسرين عبدالله الفهد، بندر وحيشي، خالد السبيعي، مامادو لوم، منصور البيشي، يحيى سنبل، كريم البركاوي وأمير مسعود.

تشكيل الرائد ضد الاتحاد
تشكيل الرائد – المصدر @alraedclub

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