بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد ضد الرائد

أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قبل قليل، عن تشكيل العميد الرسمي لمباراة الرائد ضد الاتحاد، بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

مباراة الرائد ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الرائد ضد الاتحاد عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

حمدالله أساسيًا

ودفع نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الرائد ضد الاتحاد، حيث يطمح في الظهور بشكل مميز وتحقيق انطلاقة قوية بدوري روشن السعودي، بعد خروج الفريق من ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وجاء حمدالله في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، بعدما أثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبله مع العميد هذا الموسم، حيث أشارت تقارير لرغبته في الرحيل، بعد انضمام كريم بنزيما ومشاركته بشكل أساسي وحصوله على القميص رقم 9.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل العميد في مباراة الرائد ضد الاتحاد، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الرائد لمباراة اليوم، كالتالي؛ أحمد الرحيلي، حمد الجيزاني، محمد الدوسرين عبدالله الفهد، بندر وحيشي، خالد السبيعي، مامادو لوم، منصور البيشي، يحيى سنبل، كريم البركاوي وأمير مسعود.