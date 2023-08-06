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بعد استبعاده من مواجهة الهلال

بنزيما يدفع حمدالله إلى مغادرة الاتحاد

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
بنزيما يدفع حمدالله إلى مغادرة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يشارك بشكل أساسي.

حمدالله يرغب في الرحيل

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن المشاركة مع الاتحاد ضد الهلال بالأمس، ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه كان جاهزًا، بعدما عانى من إصابة طفيفة قبل المواجهة، إلا أنه تجاوزها؛ وشارك في التدريبات الأخيرة.

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كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله
بنزيما والمهاجم المغربي – المصدر @ittihad

وفضل المدرب البرتغالي نونو سانتو، استبعاد حمدالله من مواجهة الهلال، لحين معرفة مستقبله مع الاتحاد من حيث البقاء أو الرحيل، خاصة أنه طلب من الإدارة مغادرة الفريق، علمًا بأن عقده ممتد حتى 2025، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

ومن جانبه، علق نونو سانتو بعد مباراة الاتحاد ضد الهلال، على هذه الأزمة، قائلًا: “موضوع حمدالله شأن داخلي سنعمل على حله مع النادي ومع الأشخاص الأمناء، سيبقى في الاتحاد من يريد البقاء”.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

الاتحاد بكأس الملك سلمان للأندية

ولعب الاتحاد ضد الهلال، بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد بدأ منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بشكل مميز، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الترجي والصفاقسي التونسيين، والشرطة العراقي.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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