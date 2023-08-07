Icon

إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل Icon ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان Icon معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة Icon إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر Icon عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي Icon وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد Icon الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB” Icon بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين” Icon إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط Icon الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن فعاليات أسبوع التمويل

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين”

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضمن فعاليات أسبوع التمويل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين” الأحد 6 أغسطس 2023 أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول.

فعاليات أسبوع المنشآت

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك في مقر مركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض خلال الفترة 7-8 من شهر أغسطس الجاري، والتي سيتواصل فيها ممثلي البنك في المركز للإجابة على كافة أسئلة واستفسارات رواد ورائدات الأعمال.

قد يهمّك أيضاً
لحظة وصول ترامب للمحكمة في واشنطن

لحظة وصول ترامب للمحكمة في واشنطن

للمواطنين فقط.. مجموعة البحري تعلن عن توفر وظائف شاغرة

للمواطنين فقط.. مجموعة البحري تعلن عن توفر وظائف شاغرة

وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.

وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم