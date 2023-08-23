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بهدف تعزيز استخدام العملات المحلية في التعاملات بين الأعضاء

بنك بريكس يخطط لزيادة الإقراض بالعملات المحلية إلى 30 بالمئة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
بنك بريكس يخطط لزيادة الإقراض بالعملات المحلية إلى 30 بالمئة
المواطن - فريق التحرير

أعلن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، عن خطط لزيادة حصة التمويل الذي يجمعه بالعملات المحلية من قرابة 20 بالمئة سابقا إلى 30 بالمئة.

استخدام العملات المحلية

يأتي ذلك في ظل التوجه العام في مجموعة بريكس، نحو تعزيز الاستخدام للعملات المحلية في التعاملات بين الدول الأعضاء.

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وأضاف المدير المالي للمصرف، ليزلي ماسدورب: سنزيد استخدام العملات المحلية، وهذا لا يعني أننا نتخلى عن الدولار أو نبتعد عنه، لكنه يعني أننا نقوم بجمع المزيد من التمويل بالعملة المحلية، وفقًا لبلومبرغ، الأربعاء.

لكنه أكد أن غالبية تمويل البنك سيبقى مقومًا بالدولار، مضيفًا: “رأس مال البنك بالدولار الأمريكي، لذا فإن الدولار جزء أساسي في أساسيات البنك”.

وأردف أن البنك قام بعملية بيع لسندات بعملة جنوب إفريقيا بقيمة 1.5 مليار راند (79 مليون دولار)، ويخطط أيضًا لإصدار سندات بالروبية الهندية هذا العام لأول مرة، ويجري محادثات مع المنظمين لتسجيل برنامج بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

أول سندات بالروبية الهندية

وكان كبير مسؤولي التشغيل في البنك، قد أشار إلى خطط لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر.

وتابع فلاديمير كازبيكوف، أن البنك أصدر أول سنداته بالراند، العملة الرسمية في جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي ويمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.

وأضاف قائلا “ربما نطرق أبواب السوق الهندية -الروبية- بحلول أكتوبر. بدأنا التفكير بجدية الآن في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة في دولة أخرى عضو بالمجموعة. مثلا سنستخدم اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب أفريقيا بدلا من الدولار”.

ورفض كازبيكوف الكشف عن حجم السندات التي يستهدف البنك إصدارها بالروبية الهندية.

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