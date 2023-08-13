بوابة نقل تتيح إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة

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أطلقت الهيئة العامة للنقل خدمة إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة عبر بوابة نقل الإلكترونية التي تهدف إلى أتمتة إجراءات إصدار الشهادات، وتسهيل إجراءاتها، وتقليل الوقت المستغرق، والحدّ من استهلاك الورق، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمل الدراسات والمشاريع.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الخدمة ستمكن مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة والبحارة من إصدار الشهادات التأهيلية، ومعادلة الشهادات الأجنبية، وذلك عبر 6 خطوات من خلال “خدمة بحري” في بوابة نقل الإلكترونية (هنا).
ووفرت الهيئة العامة للنقل عددًا من قنوات التواصل للراغبين في الاستفسارات وتقديم الاقتراحات، عن طريق منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي @Saudi_TGA و @Naql_Saudi، أو عبر الموقع الإلكتروني tga.gov.sa، ومركز الاتصال الموحد 19929.