بوتين: إطلاق عملة بريكس ليست سهلة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في قمة مجموعة بريكس، المنعقدة بجنوب إفريقيا، عن مسألة عملة بريكس الموحدة للمجموعة.

وأضاف الرئيس الروسي أن مسألة تسوية عملة موحدة لدول مجموعة بريكس هي “مسألة صعبة”، لكنه أضاف “سنتحرك نحو حل هذه المشاكل”، بحسب ما أفادت “روسيا اليوم”.

توسيع نفوذ بريكس

من جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نفوذ مجموعة بريكس في العالم سيستمر في توسع المجموعة، مهنئًا السعودية ومصر والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا لانضمامها إلى المجموعة الاقتصادية.

وقال بوتين في كلمته: “أود أن أهنئ الأعضاء الجدد الذين سيعملون على نطاق واسع في العام المقبل، وأود أن أؤكد لجميع زملائنا أننا سنواصل العمل الذي بدأناه اليوم بشأن توسيع تأثير البريكس في العالم، (وبذلك) أعني إقامة عمل عملي مع الأعضاء الجدد ومع أولئك الذين سيعملون في البريكس”.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، قد أعلن الخميس، أن العضوية للدول الجديدة المنضمة لـ بريكس ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2024.