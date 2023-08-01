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ردًّا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر إعلان حرب ضدنا

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر إعلان حرب ضدنا
المواطن - فريق التحرير

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نددت مالي وبوركينا فاسو، أمس الاثنين، بالعقوبات التي فرضتها مجموعة إيكواس ضد النيجر، وأكدتا أن أي تدخل عسكري ضد نيامي سيُعتبر بمثابة إعلان حرب ضد واغادوغو وبامكو.

تصريح بوركينا فاسو ومالي

وألقى متحدث الحكومة الانتقالية في مالي البيان المشترك أمس الاثنين قائلًا: “نحن ندين العقوبات التي فُرضت من قبل مجموعة إيكواس على النيجر والتي من شأنها تفاقم الوضع الإنساني”.

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وبحسب البيان فإن “أي تهديد بالتدخل العسكري في النيجر سيُعتبر حربًا ضد بوركينا فاسو ومالي”، محذرًا: “من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب مالي وبوركينا فاسو من إيكواس”.

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الانقلاب العسكري.

وذكر رئيس مفوضية مجموعة إيكواس عمر عليو تواري، خلال اجتماع لممثلي المجموعة بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، “الرئيس محمد بازوم يظل هو الرئيس الشرعي للنيجر، وندعو السلطات إلى إعادة النظام الدستوري خلال أسبوع”.

وتضم “إيكواس” 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.

الحرس الرئاسي النيجر

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