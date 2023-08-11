بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام

كشفت تقارير إعلامية أن رجلًا من البوسنة والهرسك، أطلق النار على زوجته السابقة وأرداها قتيلة في بث مباشر على تطبيق إنستجرام.

تفاصيل الجرائم

ووفقًا لمكتب المدعي العام المحلي وتقارير إعلامية، أطلق الرجل النار على رجلين آخرين وقتلهما ثم انتحر.

كذلك أطلق الرجل النار أيضًا على شرطي ورجل آخر وامرأة في أماكن مختلفة في بلدة جراداتشاك الصغيرة، شمالي البلاد، حيث كان يمارس رياضة كمال الأجسام كلاعب ومدرب وصاحب صالة صغيرة للياقة البدنية.

وذكر مكتب المدعي العام في مدينة توزلا، عاصمة المنطقة، أن القتيلين الآخرين هما أب وابنه البالغ.

ونقلت بوابة راديو سراييفو دوت بي إيه الإخبارية عن الشرطة في توزلا القول: إن الرجل (35 عامًا) بعد سلسلة إطلاق النار تلك، أطلق النار على نفسه من مسدسه عندما حاولت الشرطة اعتقاله.

وقالت وسائل الإعلام في البوسنة: إن الرجل كان لاعب كمال أجسام ناجحًا إلى حد ما، وشارك في المسابقات الدولية.

من جانبه، قال رئيس وزراء البوسنة والهرسك نرمين نيكشيتش: لا أجد كلمات لوصف ما حدث اليوم في جراداتشاك. أتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا.