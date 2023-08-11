Icon

تعليم الرياض: بداية الدوام خلال أسبوع العودة 7.30 صباحًا Icon سبب يمنع رابطة الدوري من التأجيل لـ الهلال والنصر Icon نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد Icon أعلى حرارة مسجلة بالأحساء 51 مئوية Icon أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع Icon نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر Icon الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو Icon بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام Icon السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر Icon روبيرتو فيرمينو ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين بجولة الافتتاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
قتل رجلين آخرين ثم انتحر

بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن رجلًا من البوسنة والهرسك، أطلق النار على زوجته السابقة وأرداها قتيلة في بث مباشر على تطبيق إنستجرام.

تفاصيل الجرائم

ووفقًا لمكتب المدعي العام المحلي وتقارير إعلامية، أطلق الرجل النار على رجلين آخرين وقتلهما ثم انتحر.

قد يهمّك أيضاً
السعودية .. العقل الدبلوماسي المدبر وصانع السلام بالعالم

السعودية .. العقل الدبلوماسي المدبر وصانع السلام بالعالم

بدر الحبيش يطرب جمهوره بأعذب الألحان بالخرج

بدر الحبيش يطرب جمهوره بأعذب الألحان بالخرج

بوسني

كذلك أطلق الرجل النار أيضًا على شرطي ورجل آخر وامرأة في أماكن مختلفة في بلدة جراداتشاك الصغيرة، شمالي البلاد، حيث كان يمارس رياضة كمال الأجسام كلاعب ومدرب وصاحب صالة صغيرة للياقة البدنية.

وذكر مكتب المدعي العام في مدينة توزلا، عاصمة المنطقة، أن القتيلين الآخرين هما أب وابنه البالغ.

ونقلت بوابة راديو سراييفو دوت بي إيه الإخبارية عن الشرطة في توزلا القول: إن الرجل (35 عامًا) بعد سلسلة إطلاق النار تلك، أطلق النار على نفسه من مسدسه عندما حاولت الشرطة اعتقاله.

وقالت وسائل الإعلام في البوسنة: إن الرجل كان لاعب كمال أجسام ناجحًا إلى حد ما، وشارك في المسابقات الدولية.

من جانبه، قال رئيس وزراء البوسنة والهرسك نرمين نيكشيتش: لا أجد كلمات لوصف ما حدث اليوم في جراداتشاك. أتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا.

إنستغرام لايف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم