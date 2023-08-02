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بوفون يُعلن اعتزاله بعد مسيرة أسطورية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
بوفون يُعلن اعتزاله بعد مسيرة أسطورية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد مسيرة تاريخية دامت لما يقرب من 30 عامًا.

اعتزال بوفون

ونشر بوفون عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يتضمن أبرز لقطات مسيرته الطويلة في الملاعب، وتصدياته والبطولات التي توج بها.

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بوفون
الحارس الإيطالي – المصدر goal

وعلق حارس المرمى الإيطالي على مقطع الفيديو، قائلًا: “هذا كل شيء، لقد أعطيتني كل شيء وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها (مسيرته الكروية) معًا”.

وجاء قرار بوفون باعتزال اللعب، رغم أن تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما حتى صيف عام 2024، ولكنه قرر إنهاء مشواره بعد مسيرة حافلة.

بوفون
الحارس الإيطالي – المصدر gianlucadimarzio

مسيرة مميزة

ويملك بوفون مسيرة مميزة مع كرة القدم طوال 30 عامًا بين عام 1993 وحتى 2023، ولعب خلالها لـ3 فرق فقط، وهي بارما ويوفنتوس الإيطاليان، بالإضافة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

بوفون

وتوج الحارس الأسطوري صاحب الـ45 عامًا، بكأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، كما نجح في الحصول على 28 لقبًا طوال مسيرته الاحترافية.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن الحارس الإيطالي تلقى عرضًا للعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، ولكنه رفض، قبل أن يتخذ قراره بالاعتزال خلال الساعات الماضية.

بوفون
الحارس الإيطالي

 

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