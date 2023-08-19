بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، وقد يشهد غياب حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

غياب ياسين بونو

ونجحت إدارة الهلال في إنهاء إجراءات التعاقد مع ياسين بونو، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، حيث تكفل العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال بالصفقة.

وشارك ياسين بونو في تدريبات الزعيم بالأمس، استعدادًا لمباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، إلا أن جيسوس قد يتخذ قرارًا بإراحته، بعد مشاركته بشكل أساسي مع إشبيلية ضد مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي، ثم السفر إلى الرياض.

التشكيل المتوقع

وسيدفع جيسوس بالمدافع محمد جحفلي، بدلًا من النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي تعرض للإصابة، وسيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع، فيما سيشارك ناصر الدوسري في مركز الظهير الأيسر.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد الفيحاء بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري، مالكوم وعبدالله الحمدان.