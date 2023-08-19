Icon

الدبلوماسية السعودية تؤكد حكمتها وثباتها وبعد نظرها Icon 25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه Icon إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى” Icon “تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.28 ريال Icon بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق Icon أهم الكهوف في السعودية وقيمتها الأثرية Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثانية بدوري روشن

بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، وقد يشهد غياب حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
تراجع معدل التضخم في السعودية 2.3% خلال يوليو

تراجع معدل التضخم في السعودية 2.3% خلال يوليو

إيمريك لابورت يحسم موقفه من عرض النصر

إيمريك لابورت يحسم موقفه من عرض النصر

أبها والهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

غياب ياسين بونو

ونجحت إدارة الهلال في إنهاء إجراءات التعاقد مع ياسين بونو، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، حيث تكفل العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال بالصفقة.

وشارك ياسين بونو في تدريبات الزعيم بالأمس، استعدادًا لمباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، إلا أن جيسوس قد يتخذ قرارًا بإراحته، بعد مشاركته بشكل أساسي مع إشبيلية ضد مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي، ثم السفر إلى الرياض.

بونو قبل مباراة الهلال ضد الفيحاء
بونو – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل المتوقع

وسيدفع جيسوس بالمدافع محمد جحفلي، بدلًا من النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي تعرض للإصابة، وسيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع، فيما سيشارك ناصر الدوسري في مركز الظهير الأيسر.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد الفيحاء بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري، مالكوم وعبدالله الحمدان.

مالكوم
مالكوم – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة
السعودية اليوم

السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز...

السعودية اليوم
بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية
السعودية اليوم

بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية

السعودية اليوم
اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
السعودية اليوم

اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

السعودية اليوم
استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة
الرياضة

استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من...

الرياضة
نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد
غرائب

نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ...

غرائب
خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم
العالم

خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد...

العالم
ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن
العالم

ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن

العالم