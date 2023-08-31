بونو وحمدالله يُزينان قائمة المغرب لمواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي عن قائمة أسود الأطلس للتوقف الدولي المقبل، وشهدت تواجد حارس مرمى الهلال، ياسين بونو، ومهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.

بونو وحمدالله يتصدران القائمة

ومن المقرر أن يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم معسكرًا الأسبوع المقبل، استعدادًا لمواجهتي ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وبوركينا فاسو وديًا، يومي 9 و12 سبتمبر.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد 3 لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم؛ حمدالله، والثنائي المنضم حديثًا ياسين بونو، ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جواد اليامين.

ويواصل حمدالله تألقه مع الاتحاد هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف بدوري روشن السعودي، خاض ياسين بونو مباراتين ونجح في الحفاظ على نظافة شباك، فيما يُقدم الياميق مستوى لافتًا مع الوحدة.

قائمة منتخب المغرب

وجاءت قائمة منتخب المغرب، كالتالي؛ ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنبعيد، يوسف المطيع، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، جواد الياميق، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله وعبد الكبير عبقار.

كما ضمت؛ أمير ريتشاردسون، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، بنيامين بوشواري، سليم أملاح، أمين حارث، زكرياء أبو خلال، عبدالصمد الزلزولي، إسماعيل صيباري، أمين عدلي، وليد شديرة، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، عبدالرزاق حمدالله وإبراهيم صلاح.