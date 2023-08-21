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سقط أثناء إقامته بأحد الفنادق ويتلقى الرعاية اللازمة

بيان السفارة السعودية بشأن سقوط وإصابة مواطن بفرنسا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
بيان السفارة السعودية بشأن سقوط وإصابة مواطن بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

أوضحت السفارة السعودية بفرنسا، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول تعرض أحد المواطنين للإصابة إثر سقوطه أثناء إقامته في أحد الفنادق في فرنسا.

وأفادت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”  بأن المواطن المشار له تعرض يوم الأربعاء الماضي لحادث سقوط من شرفة الفندق الذي يقيم فيه بمدينة كان بجنوب فرنسا نجم عنه إصابته بعدد من الكسور.

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وأضافت أنه جرى نقل المواطن لأحد المستشفيات المختصة، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، مبينة أنها تتابع حالته مع الجهات الصحية الفرنسية وبقية الجهات المعنية، متمنية له الشفاء العاجل.

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