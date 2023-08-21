بيان السفارة السعودية بشأن سقوط وإصابة مواطن بفرنسا صرف 104 ملايين ريال مستحقات لمزارعي القمح المحلي “التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر الصرعية باستخدام الروبوت ارتفاع أرباح “ألف ميم ياء” إلى 22.2 مليون ريال بنسبة 44.3% مشاركة السعوديات بفرق التفتيش البيئي تتجاوز 360% وظائف شاغرة بـ المركز السعودي لسلامة المرضى تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام وظائف إدارية وطبية وصحية بمدينة الملك سعود في الرياض “برج المعرفة”: توزيع 2.6 مليون ريال أرباحاً على المساهمين توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
أوضحت السفارة السعودية بفرنسا، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول تعرض أحد المواطنين للإصابة إثر سقوطه أثناء إقامته في أحد الفنادق في فرنسا.
وأفادت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” بأن المواطن المشار له تعرض يوم الأربعاء الماضي لحادث سقوط من شرفة الفندق الذي يقيم فيه بمدينة كان بجنوب فرنسا نجم عنه إصابته بعدد من الكسور.
وأضافت أنه جرى نقل المواطن لأحد المستشفيات المختصة، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، مبينة أنها تتابع حالته مع الجهات الصحية الفرنسية وبقية الجهات المعنية، متمنية له الشفاء العاجل.