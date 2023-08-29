رونالدو يحتفل بهدفيه بأداء العرضة خطوات إدراج صفقة خاصة كبائع عبر البورصة العقارية انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي سبتمبر المقبل موعد إطلاق آيفون 15 رسميًا بيع مسدس إلفيس بريسلي بـ200 ألف دولار حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان 2200 قضية ضد منصة إكس الدراسة عبر منصة مدرستي في عسير غدًا الدراسة عن بعد لجميع مدارس ظهران الجنوب غدًا
كشفت شركة Rock Island Auction للمزادات أنه تم بيع مسدس المغني الأمريكي الشهير، إلفيس بريسلي، في مزاد علني بمبلغ 200 ألف دولار تقريبا.
وذكرت الشركة أن سعر مسدس Smith & Wesson موديل 53 المطرز بالنقوش الذي يعود إلى إلفيس بريسلي 199.750 دولارًا، أي ضعف القيمة القصوى التي تم تقييمه بها.
وأقيم المزاد في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.
وتم إهداء المسدس لبريسلي في نوفمبر 1976، قبل أشهر قليلة من وفاته. وتم تزيين المسدس بالكامل بالنقوش، ويوجد فوق المقبض نسر ذهبي وعلم الولايات المتحدة.