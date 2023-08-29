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في مزاد علني

بيع مسدس إلفيس بريسلي بـ200 ألف دولار

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
بيع مسدس إلفيس بريسلي بـ200 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة Rock Island Auction للمزادات أنه تم بيع مسدس المغني الأمريكي الشهير، إلفيس بريسلي، في مزاد علني بمبلغ 200 ألف دولار تقريبا.

ضعف القيمة القصوى

وذكرت الشركة أن سعر مسدس Smith & Wesson موديل 53 المطرز بالنقوش الذي يعود إلى إلفيس بريسلي 199.750 دولارًا، أي ضعف القيمة القصوى التي تم تقييمه بها.

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وأقيم المزاد في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.

وتم إهداء المسدس لبريسلي في نوفمبر 1976، قبل أشهر قليلة من وفاته. وتم تزيين المسدس بالكامل بالنقوش، ويوجد فوق المقبض نسر ذهبي وعلم الولايات المتحدة.

 

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