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عبر منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال
المواطن - واس

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شهدت الليلة الخامسة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، التي أقامها نادي الصقور السعودي مساء اليوم بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بيع ثلاثة من نخبة سلالات الصقور تابعة لمزرعة (إيرلند فالكون) الإيرلندية.

تفاصيل ومبالغ البيع

وجاءت البداية مع فرخ جير بيور وتم بيعه بمبلغ 75 ألف ريال، بعدها تم عرض فرخ قرموشة من سلالة معروفة، وهي أخت الصقر (الشرقاوي) صاحب المركز الأول في مسابقات الملواح بالمنطقة الشرقية وحفر الباطن، وتم بيعها بمبلغ 57 ألف ريال.

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وكان ختام الليلة مع فرخ جير شاهين، وهو آخر إخوان الصقر البطل (طرب) الحائز على العديد من الجوائز في جميع مشاركاته، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 101 ألف ريال.

نادي الصقور

ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد ويتم المنافسة عليها بكل شفافية وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى 25 أغسطس الجاري، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.

المزاد الدولي

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يمثل سوقاً موثوقة وآمنة للصقَّارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، كما أنها داعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.

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