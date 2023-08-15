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عبر منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بيع 3 صقور بأكثر من ربع مليون ريال

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
بيع 3 صقور بأكثر من ربع مليون ريال
المواطن - واس

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عرضت المزرعة الإيرلندية (إيرلند فالكون) ثلاثة صقور مميزة في الليلة الرابعة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ الذي يقيمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور في العالم، وتم بيعها بمبلغ 266 ألف ريال.

صقر شاهين

وجاءت المنافسة على الصقر الثالث؛ وهو فرخ جير شاهين؛ لما يتمتع به من سلالات قوية فهو أخو الصقر (طرب) بطل كأس المؤسس وبطل كأس رئيس الدولة بالإمارات، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 140 ألف ريال.

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وسبقه صقران؛ الأول فرخ جير شاهين وتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال، ثم عرض الصقر الثاني فرخ جير قرموشة وهو أيضاً من سلالات أبطال، حيث حقق أخوه كأس المؤسس وحقق المركز الأول في الأدوار التأهيلية وإنجازات متعددة في عدد من المناطق، وتم بيعها بمبلغ 45 ألف ريال.

منصة المزاد

ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتتم المنافسة عليها بكل شفافية وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً حتى 25 أغسطس الجاري، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، إذ يمثل سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهي داعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.

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