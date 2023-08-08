تأثر الشيخ بندر بليلة أثناء الصلاة على والده

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أم الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، ظهر اليوم الثلاثاء، المصلين في الصلاة على والده عبدالعزيز بليلة.
ووثق مقطع فيديو متداول، تأثر الشيخ بندر بليلة وهو يؤم المصلين في الصلاة على والده الشيخ عبدالعزيز بليلة، حيث كان صوته يملأه الحزن والعبرات.
وتوفي اليوم عبدالعزيز بليلة، والد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة.
ووجهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين التعازي للشيخ بندر بن عبدالعزيز في وفاة والده.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر منصة “إكس” “بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبو الرئاسة بأحر التعازي وصادق المواساة لإمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة ولأسرته الكريمة في وفاة والده الشيخ د. عبدالعزيز بليلة”.