تأجيل ندوة جهود السعودية في خدمة المسجد النبوي وإعماره

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه نظرًا للتنظيمات الإدارية الجديدة، فقد تقرر تأجيل -ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المسجد النبوي وإعماره.

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين: نسأل الله، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما لخدمة الحرمين الشريفين، ولكل عمل يخدم الإسلام والمسلمين، متمنين للجميع التوفيق والسداد.