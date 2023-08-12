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تأخير مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
تأخير مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن تأخير مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست، ضمن منافسات البريميرليج.

تأخير انطلاق المباراة

وأشارت شبكة “تي ان تي سبورتس”، إلى أن حوالي 35 ألف متفرج، يعانون من صعوبات في دخول ملعب “الإمارات” لحضور مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست.

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أرسنال
لاعبو أرسنال – المصدر @Arsenal

ولفتت الشبكة، إلى أن ملعب “الإمارات”، يعتمد على نظام جديد للتذاكر والدخول إلى الملعب، الأمر الذي تسبب في حدوث صعوبات جمة للمشجعين، وتأخر وصولهم إلى مدرجات ملعب المباراة.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست عند الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب “الإمارات”، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل أن يتم تأخير انطلاقها.

مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست
مباراة اليوم – المصدر @Arsenal

تشكيل مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست

وجاء تشكيل أرسنال في مباراة اليوم، كالتالي؛ آرون رامسديل، بنيامين وايت، ويليام ساليبا، توماس بارتي، يوريان تيمبر، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، نيكتياه وجابرييل مارتينيلي.

تشكيل مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست
تشكيل أرسنال – المصدر @Arsenal

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست كالتالي؛ مات تيرنر، ويلي بولي، جو وورال، سكوت ماكينا، أورير، ريان ييتس، أوريل مانجالا، أولا أينا، دانيلو، برينان جونسون ومورغان جيبس وايت.

نوتينجهام فورست
تشكيل نوتينجهام فورست – المصدر @NFFC

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