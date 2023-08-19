تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر

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يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بات قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد الإعلامي الرياضي محمد العميري، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أنه وفقًا لمصادر مطلعة؛ فإن العلاقة بين تاليسكا والنصر اقتربت من النهاية، ويتبقى فقط البحث عن إنهاء يُرضي الطرفين.
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، وبات اسم تاليسكا ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم السبت، حيث أكدت أنه قدم الكثير للفريق، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، كما أن النصر بحاجة لضم لاعب أجنبي آخر بدلًا منه.
وارتبط اسم تاليسكا بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش أو غلطة سراي خلال الفترة الماضية، إلا أن الإدارة كانت متمسكة باستمراره، ولكن في حالة رحيله قد يكون الدوري التركي الوجهة الجديدة له.
على الجانب الآخر، لعب النصر ضد التعاون بالأمس على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة العالمي بهدفين دون رد.
وظل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدون رصيد، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد التعاون إلى 4 نقاط، ليتقدم للمركز الرابع.