Icon

6 انتصارات لـ الهلال مقابل 3 للفيحاء Icon الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات Icon المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم Icon سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي Icon بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية Icon خلال أسبوع.. ضبط 15245 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء Icon حريق يلتهم أحد المستودعات في تبوك Icon تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر Icon في قمة العشرين.. رؤية 2030 السعودية ستكون هدفًا للدول الكبرى والمنظمات الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال الميركاتو الصيفي الحالي

تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بات قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تاليسكا يقترب من الرحيل

وأكد الإعلامي الرياضي محمد العميري، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أنه وفقًا لمصادر مطلعة؛ فإن العلاقة بين تاليسكا والنصر اقتربت من النهاية، ويتبقى فقط البحث عن إنهاء يُرضي الطرفين.

قد يهمّك أيضاً
باريس سان جيرمان يودع نيمار: ترك بصمة معنا

باريس سان جيرمان يودع نيمار: ترك بصمة معنا

شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه

شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر...

تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، وبات اسم تاليسكا ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم السبت، حيث أكدت أنه قدم الكثير للفريق، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، كما أن النصر بحاجة لضم لاعب أجنبي آخر بدلًا منه.

وارتبط اسم تاليسكا بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش أو غلطة سراي خلال الفترة الماضية، إلا أن الإدارة كانت متمسكة باستمراره، ولكن في حالة رحيله قد يكون الدوري التركي الوجهة الجديدة له.

تاليسكا
اللاعب البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر يخسر ضد التعاون

على الجانب الآخر، لعب النصر ضد التعاون بالأمس على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة العالمي بهدفين دون رد.

وظل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدون رصيد، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد التعاون إلى 4 نقاط، ليتقدم للمركز الرابع.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 
أخبار أمنية

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان...

أخبار أمنية
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص...

السعودية اليوم
القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة
أخبار أمنية

القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف...

أخبار أمنية
تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب
السعودية اليوم

تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

السعودية اليوم
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
الرياضة

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي...

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة...

السعودية اليوم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة...

السعودية اليوم