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مشيدًا بطريقة لويس كاسترو

تاليسكا: هدفي التتويج بالألقاب بوجود النجوم

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
تاليسكا: هدفي التتويج بالألقاب بوجود النجوم
المواطن - فريق التحرير

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أعرب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن تمنياته، بالتتويج ببطولة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

تاليسكا يسعى للتتويج ببطولة

وتحدث تاليسكا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة النصر ضد الرجاء المغربي، قائلًا: “الطريقة التي يلعب بها المدرب لويس كاسترو أعطتني أريحية أكثر، وحضور بروزوفيتش وفوفانا منح الفريق أمان أكثر”.

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تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وواصل تاليسكا حديثه في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “سجلت الكثير من الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسمين الماضيين، لكن لم نتوج، وهدفي هذا الموسم التتويج بالألقاب بوجود النجوم”.

ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وخطف الأنظار مع الفريق في الموسم الماضي، حيث أحرز 20 هدفًا في دوري روشن السعودي، ليحتل وصافة الهدافين، وأصبح أول برازيلي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع فريق واحد بالبطولة.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

مباراة النصر ضد الرجاء

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرجاء، عند الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الفريق المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

النصر - مباراة الزمالك ضد النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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