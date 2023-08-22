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تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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نجح البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في شباك شباب الأهلي دبي الإماراتي في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

النصر ضد شباب الأهلي

وسجل اللاعب البرازيلي هدف التقدم لـ النصر من ضربة رأسية في الدقيقة العاشرة بعد عرضية متقنة من اللاعب مارسيلو بروزوفيتش.

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