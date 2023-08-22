تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي

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نجح البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في شباك شباب الأهلي دبي الإماراتي في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب البرازيلي هدف التقدم لـ النصر من ضربة رأسية في الدقيقة العاشرة بعد عرضية متقنة من اللاعب مارسيلو بروزوفيتش.
رأسية تاليسكا تعلن الهدف الأول⚽️#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/LrL1jmRgVq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023