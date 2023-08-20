تاليسكا يقترب من مغادرة النصر

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، يفكر في التخلص من اللاعب البرازيلي تاليسكا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رغبة من مدرب النصر لرحيل تاليسكا

ورغم أن اللاعب البرازيلي جدد عقده مع النصر حتى 2026 مؤخرًا، لكن الإعلامي الرياضي علي المرشود والمقرب من نادي النصر كشف أن اللاعب البرازيلي لديه عروض للرحيل مثل عرض من نادي بيشكتاش التركي لكنه لم يصنف بالعرض الرسمي بعد، كما أن تقارير أخرى كشفت أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو طلب مغادرة اللاعب تاليسكا لضم مدافع أجنبي بدلًا منه.

ويعاني نادي النصر حيث أثار قلق عشاقه، وذلك قبل مواجهة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي مساء بعد غد الثلاثاء في دور الإقصائيات بـ دوري أبطال آسيا.

خسارتان لـ النصر في دوري روشن

أصفر الرياض تعرض للهزيمة الثانية تواليًا في بطولة دوري روشن السعودي حيث خسر في الجولة الأولى ضد نادي الاتفاق، وفي الجولة الثانية خسر أمام نادي التعاون.

ومع الصفقات القوية التي تعاقد معها النصر لكن يبدو أن الفريق لايزال يُعاني بسبب عدم الانسجام بين اللاعبين.

حول هذه الجزئية قال الناقد الرياضي طلحة أحمد: ” التعاون استحق الفوز لأنه كان الأفضل في كل شيء، والنصر دفاعيًا كان سيئًا وضغطه كان باهتًا، تسرع لاعبي النصر كان سببًا في الخسارة”.

أما الإعلامي الرياضي محمد العنزي فقال: “التعاون حقق الفوز لأنه يستحق، وخسارة النصر فضيحة إن جاز التعبير، والفريق بحاجة لمدافع”.