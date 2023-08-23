تاليسكا يُنصف جماهير النصر

أشادت جماهير العالمي بالمستوى المميز الذي قدمه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال مواجهة النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، مؤكدة أنه يُثبت جدارته بالاستمرار مع الفريق هذا الموسم.

فوز النصر ضد شباب الأهلي

ولعب النصر ضد شباب الأهلي دبي بالأمس، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليخطف بطاقة التأهل.

ولعب النجم البرازيلي دورًا حاسمًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما نجح في تسجيل هدفين، وهدد المرمى، وكان الأبرز، كما منحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

الجمهور يدعم تاليسكا

وتفاعلت الجماهير مع التألق اللافت للنجم البرازيلي، ليصبح اسم تاليسكا ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وأكدت أنه لا يُمس، خاصة أنه دائمًا ما يتألق في المباريات الكبرى، ويكون حاسمًا.

وكتب حساب عكاز النصر: “يقولون الحارس نصف الفريق.. أنا أقولك تاليسكا نصف الفريق”، وعلق آخر قائلًا: “ما راهنت عليك عبث”، وقال الكوتش: “يقولون لي سيبه تلاقي مثيله جم وقلبي يقول لي لا تسيبه ترا تندم.. تاليسكا وبس”.

وارتبط اسم النجم البرازيلي بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وأشارت التقارير إلى أن الإدارة تتواصل معه، من أجل الاتفاق على طريقة لإنهاء التعاقد بشكل يُرضي الطرفين، لضم لاعب أجنبي آخر.