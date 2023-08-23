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بعد تألقه أمام شباب الأهلي

تاليسكا يُنصف جماهير النصر

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
تاليسكا يُنصف جماهير النصر
المواطن - فريق التحرير

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أشادت جماهير العالمي بالمستوى المميز الذي قدمه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال مواجهة النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، مؤكدة أنه يُثبت جدارته بالاستمرار مع الفريق هذا الموسم.

فوز النصر ضد شباب الأهلي

ولعب النصر ضد شباب الأهلي دبي بالأمس، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليخطف بطاقة التأهل.

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ولعب النجم البرازيلي دورًا حاسمًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما نجح في تسجيل هدفين، وهدد المرمى، وكان الأبرز، كما منحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الجمهور يدعم تاليسكا

وتفاعلت الجماهير مع التألق اللافت للنجم البرازيلي، ليصبح اسم تاليسكا ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وأكدت أنه لا يُمس، خاصة أنه دائمًا ما يتألق في المباريات الكبرى، ويكون حاسمًا.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وكتب حساب عكاز النصر: “يقولون الحارس نصف الفريق.. أنا أقولك تاليسكا نصف الفريق”، وعلق آخر قائلًا: “ما راهنت عليك عبث”، وقال الكوتش: “يقولون لي سيبه تلاقي مثيله جم وقلبي يقول لي لا تسيبه ترا تندم.. تاليسكا وبس”.

وارتبط اسم النجم البرازيلي بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وأشارت التقارير إلى أن الإدارة تتواصل معه، من أجل الاتفاق على طريقة لإنهاء التعاقد بشكل يُرضي الطرفين، لضم لاعب أجنبي آخر.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

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