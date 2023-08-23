تاليسكا يُنصف جماهير النصر مركز الحياة الفطرية: فيديو غسيل الأسد قديم وخارج السعودية 3 أسباب منحت عرض الهلال التفوق في صفقة تمبكتي الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية الأسهم السعودية تغلق منخفضة 10 نقاط نفاد تذاكر مباراة الرائد ضد الهلال السجن 13 سنة لمواطن حاز المخدرات بقصد الاتجار الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات وعدم الترخيص أزمة بين نونو سانتو وبنزيما! غلطة سراي يُنافس الاتحاد على ضم سيرجيو راموس
أشادت جماهير العالمي بالمستوى المميز الذي قدمه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال مواجهة النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، مؤكدة أنه يُثبت جدارته بالاستمرار مع الفريق هذا الموسم.
ولعب النصر ضد شباب الأهلي دبي بالأمس، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليخطف بطاقة التأهل.
ولعب النجم البرازيلي دورًا حاسمًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما نجح في تسجيل هدفين، وهدد المرمى، وكان الأبرز، كما منحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتفاعلت الجماهير مع التألق اللافت للنجم البرازيلي، ليصبح اسم تاليسكا ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وأكدت أنه لا يُمس، خاصة أنه دائمًا ما يتألق في المباريات الكبرى، ويكون حاسمًا.
وكتب حساب عكاز النصر: “يقولون الحارس نصف الفريق.. أنا أقولك تاليسكا نصف الفريق”، وعلق آخر قائلًا: “ما راهنت عليك عبث”، وقال الكوتش: “يقولون لي سيبه تلاقي مثيله جم وقلبي يقول لي لا تسيبه ترا تندم.. تاليسكا وبس”.
وارتبط اسم النجم البرازيلي بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وأشارت التقارير إلى أن الإدارة تتواصل معه، من أجل الاتفاق على طريقة لإنهاء التعاقد بشكل يُرضي الطرفين، لضم لاعب أجنبي آخر.