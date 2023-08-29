“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على المساهمين

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أعلنت شركة تام التنموية عن تحديدها يوم 7 سبتمبر 2023 موعداً لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.
وأوضحت الشركة، في بيان على تداول اليوم، أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة أمس الأول، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
جاء ذلك بالإشارة إلى إعلان شركة تام التنموية على موقع تداول في 12 يوليو 2023 بشأن توصية مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م، والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أغسطس 2023م والتي تم الإعلان عن نتائج اجتماعها على موقع تداول في 28 أغسطس 2023م.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 5.85 نقاط ليقفل عند مستوى 11464.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركات على تراجع.