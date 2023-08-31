تاوامبا يقترب من الانتقال للأخدود

اقترب المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تاوامبا في طريقه للأخدود

وأشارت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن نادي الأخدود اقترب من الاتفاق مع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

وأكدت تقارير، اليوم الخميس، أن إدارة نادي التعاون استقرت على إنهاء عقد تاوامبا، مع دفع كامل المبلغ المتبقي من عقده، وهو الموسم الرياضي الحالي، ليصبح اللاعب قريبًا من الأخدود.

وكان تاوامبا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في صيف عام 2018، قادمًا من بارتيزان بلجراد الصربي، بعقد ممتد لعامين، قبل أن تُجدد الإدارة تعاقده في صيف 2021 لمدة 3 مواسم.

وخاض المهاجم الكاميروني 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف وحيد خلال مواجهة النصر، والتي حسمها سكري القصيم بهدفين دون رد.

الأخدود بدوري روشن

على الجانب الآخر، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود الصاعد حديثًا، جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، حيث خسر 3 مباريات وتعادل مرة، ويستعد لمواجهة الرياض، يوم غد الجمعة.