تجارب ناجحة لنقل الدم عبر الدرونز بالمشاعر المقدسة

نجحت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي “سبل” من تنفيذ تجارب فرضية تمت قبل الحج للعام الحالي لنقل وحدات الدم باستخدام طائرات “الدرونز” في المشاعر المقدسة، لتعزيز معايير السرعة والأمان للخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن.

نجاح افتراضي

وجاء هذا النجاح “الافتراضي” ليعطي الضوء الأخضر لبدء تطبيقها فعليًا في المواسم القادمة، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير منظومة رعاية طبية فائقة، تضمن الوصول السريع والأمان لجميع المصابين والحالات الطارئة والحرجة، باستخدام التقنيات الحديثة كالطائرات المسيرة “الدرونز”، مما يساعد على تخطي كافة العوائق التقليدية لتقديم الخدمات الإسعافية طبقًا لمعايير سلامة نقل الدم في التوقيت المناسب.

ونجحت هذه الرحلات في اختصار الوقت المستغرق لنقل وحدات الدم بوسائل النقل التقليدية من ساعتين ونصف إلى دقيقتين، مما يحقق معايير الراحة والسلامة، وكانت نتائج هذه الفرضيات مبشرة.

التكامل بين الصحة وسبل

ويأتي التكامل بين “الصحة” و”البريد السعودي”؛ لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة الحجيج كأحد برامج رؤية المملكة 2030؛ لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج ما قبل الوصول وحتى المغادرة، بصحة وأمان.

يذكر أن المبادرة تأتي ضمن مخرجات مركز الإبداع بوزارة الصحة، ومركز الابتكار Station25 في مؤسسة البريد السعودي “سبل”، حيث تم إنشاؤهما لرفد بيئة عمل المنظمتين والمنشآت التابعة لهما بمعايير الجودة المؤسسية، التي تحفز منسوبيها على التفكير الإبداعي، وتقديم خدمات صحية وبريدية مبتكرة، تنال رضا واستحسان المواطنين والمقيمين.

ويدعم مركز الإبداع بوزارة الصحة تطوير الأفكار، وتسريع المشاريع لإعادة تصميم الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحويل المبادرات الواعدة إلى مشاريع ابتكارية ترتقي بمستوى منظومة الرعاية الصحية، كما يعمل مركز الابتكار Station 25 في سبل على تمكين المؤشرات الاستراتيجية من خلال منهجيات الابتكار التي تساهم في معالجة التحديات، وتسريع نمو القطاع اللوجستي، لتحقيق نقلة نوعية في خدمات البريد التجارية والدوائية واللوجستية.