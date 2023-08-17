Icon

لقطات لطفل صيني يطالب الشرطة بوضعه في دار الأيتام Icon متعاطي الهيروين ذو ميول انتحارية Icon إنجاز لم يكتمل لأبناء المدرسة الوسطى بـ مباراة ضمك والرياض Icon لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع ومقتل 10 ماليزيين Icon لقطات للأضرار التي خلفتها الرياح اليوم في النعيرية Icon لقطات لحريق مستشفى الحبيب شمال الرياض Icon اعتقال تركي يقلد صوت أردوغان Icon جماهير الاتحاد لـ إدارة أنمار: احسموا صفقة محمد صلاح سريعًا Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon كاليدو كوليبالي يغيب عن الهلال 3 أسابيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أثار جدلًا واسعًا

تجمهر كبير وحراسة حول غازي الذيابي داخل مول بنجران

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
تجمهر كبير وحراسة حول غازي الذيابي داخل مول بنجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار مقطع فيديو لتجمهر عدد كبير من الناس حول مشهور سناب شات غازي الذيابي في أحد المولات التجارية في نجران، جدلًا واسعًا.

وظهر الذيابي وهو يمشي داخل مول تجاري بنجران محاطًا بمئات المواطنين من متابعيه الذين يريدون السلام عليه والتصوير معه.

قد يهمّك أيضاً
ملتقى الأعمال السعودي الصيني يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون

ملتقى الأعمال السعودي الصيني يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون

السعودية أسرع أسواق السياحة نموًّا على مستوى العالم

السعودية أسرع أسواق السياحة نموًّا على مستوى العالم

ووثق الفيديو اصطفاف عدد من أمن المول أمام الذيابي من أجل منع تكدس المعجبين حوله، كما كان يحاوطه حراسه الشخصيون الذين عملوا حلقة مغلقة عليه حتى لا يدفعه الناس.

انتقاد وجدل

وقوبل الفيديو المنتشر بمنصة “إكس” بتعليقات عديدة بعضها يستغرب ما يفعله الناس من التجمهر غير الطبيعي حول مشاهير التواصل، وآخرين منتقدين لتصرفهم.

وفي هذا السياق، علق المدون فيصل بن حثلين على الفيديو قائلًا: “كنا نحط اللوم على المشاهير الآن لا ، أسأل الله الشفاء العاجل للبعض من أفراد مجتمعنا هذا”.

سبب الحراسة

وانتقدت نورة العتيبي ظهور الحراسة المشددة قائلةً: “ليه حراسة من هو حتى يعمل له حراسة؟.. ما حد ضرب على يدك وقال ادخل الشهرة ولو كل مشهور عمل مثله إذًا لن نستطع السير في الشوارع والذهاب للأسواق من البودي جارد حق المشاهير ..مع إن المشاهير يخرجون في كل مكان ولم يتعرض لهم أحد ..فماذا يحدث هنا ؟”.

وتساءل فهد الأحمدي عما إذا كان مسموحًا ما يفعله المشاهير قائلًا: “بعيداً عن كل ما حصل بالمقطع  ولكن هل مسموح لدينا بالنظام عمل ذلك ومحاولة الظهور ببرتوكولات قادات المهمة! هل هو مسموح التجمهر حول الفرد وبموكب وحرس وازدحام، ومحاولة ظهوره بالشخصية المهمه؟! أعرف شخصيات مهمة  وقادات ما عملوا اللي يعمله بعض المشاهير!”.

تجمهر مدبر

من جانبه شكك نادر الفرحان في مصداقية هذا التجمهر قائلًا: “أعتقد فيه شركات متخصصة أنت كشخص أو جهة معينة إذا عندك تصوير تطلب توفير عدد من الناس. وهم بدورهم ينشرون إعلاناتهم ويبحثون عن عدد معين من الحضور وبمبلغ رمزي وساعات معينة ويطلب منهم عمل ما يراد لأن مستحيل هالشيء يصير لأن عندنا كمية وعي ما توصل نشوفهم بها الشكل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم