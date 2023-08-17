تجمهر كبير وحراسة حول غازي الذيابي داخل مول بنجران

أثار مقطع فيديو لتجمهر عدد كبير من الناس حول مشهور سناب شات غازي الذيابي في أحد المولات التجارية في نجران، جدلًا واسعًا.

وظهر الذيابي وهو يمشي داخل مول تجاري بنجران محاطًا بمئات المواطنين من متابعيه الذين يريدون السلام عليه والتصوير معه.

ووثق الفيديو اصطفاف عدد من أمن المول أمام الذيابي من أجل منع تكدس المعجبين حوله، كما كان يحاوطه حراسه الشخصيون الذين عملوا حلقة مغلقة عليه حتى لا يدفعه الناس.

انتقاد وجدل

وقوبل الفيديو المنتشر بمنصة “إكس” بتعليقات عديدة بعضها يستغرب ما يفعله الناس من التجمهر غير الطبيعي حول مشاهير التواصل، وآخرين منتقدين لتصرفهم.

وفي هذا السياق، علق المدون فيصل بن حثلين على الفيديو قائلًا: “كنا نحط اللوم على المشاهير الآن لا ، أسأل الله الشفاء العاجل للبعض من أفراد مجتمعنا هذا”.

سبب الحراسة

وانتقدت نورة العتيبي ظهور الحراسة المشددة قائلةً: “ليه حراسة من هو حتى يعمل له حراسة؟.. ما حد ضرب على يدك وقال ادخل الشهرة ولو كل مشهور عمل مثله إذًا لن نستطع السير في الشوارع والذهاب للأسواق من البودي جارد حق المشاهير ..مع إن المشاهير يخرجون في كل مكان ولم يتعرض لهم أحد ..فماذا يحدث هنا ؟”.

وتساءل فهد الأحمدي عما إذا كان مسموحًا ما يفعله المشاهير قائلًا: “بعيداً عن كل ما حصل بالمقطع ولكن هل مسموح لدينا بالنظام عمل ذلك ومحاولة الظهور ببرتوكولات قادات المهمة! هل هو مسموح التجمهر حول الفرد وبموكب وحرس وازدحام، ومحاولة ظهوره بالشخصية المهمه؟! أعرف شخصيات مهمة وقادات ما عملوا اللي يعمله بعض المشاهير!”.

تجمهر مدبر

من جانبه شكك نادر الفرحان في مصداقية هذا التجمهر قائلًا: “أعتقد فيه شركات متخصصة أنت كشخص أو جهة معينة إذا عندك تصوير تطلب توفير عدد من الناس. وهم بدورهم ينشرون إعلاناتهم ويبحثون عن عدد معين من الحضور وبمبلغ رمزي وساعات معينة ويطلب منهم عمل ما يراد لأن مستحيل هالشيء يصير لأن عندنا كمية وعي ما توصل نشوفهم بها الشكل”.