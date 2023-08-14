تجميد حساب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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جمَّد لبنان حسابات حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة.
وأوضحت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي)، في بيان اليوم، أنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لسلامة وشركاء له، مشيرةً إلى أنه رفع السرية عنها.
وخضع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إلى جلسة تحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وذلك بحضور وكيله القانوني ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.
يأتي ذلك ضمن نظر البلاغات المقدمة ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك والمقدمة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش.
وقرر قاضي التحقيق القاضي شربل أبو سمرا إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي واستدعاءه إلى جلسة أخرى لاستكمال التحقيق.