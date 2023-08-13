تجهيز الحافلات المدرسية مع قرب بداية العام الدراسي

لا تزال إدارات التعليم في المناطق المختلفة تواصل استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات إلى المدارس الأحد المقبل.

استعدادات العام الدراسي

وتواصل الإدارة العامة لتعليم الرياض تجهيز الحافلات المدرسية، وتوفير كافة وسائل السلامة للطلاب والطالبات المسجلين في خدمة “النقل المدرسي”، ضمن الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

كما أعلنت إدارة تعليم حائل عن جاهزية حافلات النقل المدرسي والاستعداد لبدء دورات الأمن والسلامة التدريبية لسائقي الحافلات مع قرب بداية العام الدراسي 1445هـ.

استلام مدرستين

من جهة أخرى تسلمت إدارة تعليم تبوك مشروع المجمع التعليمي في حي الصفا الذي يتضمن مدرستين للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية بتكلفة بلغت نحو 23 مليون ريال.

ووجه المدير العام بتجهيز وتهيئة المدرستين لاستقبال الطلبة وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

استقبال المعلمين والمعلمات

واستقبلت مدارس التعليم العام، اليوم الأحد، المعلمين والمعلمات وكذلك الكادر الإداري والمشرفين والمشرفات بعد تمتعهم بإجازة صيفية امتدت لنحو 51 يومًا.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الأحد المقبل الموافق 4 صفر 1445هـ ، متضمنًا ثلاثة فصول دراسية تشمل العديد من الإجازات، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم.