تحديث جديد لـ “آي أو إس 17” يضيف ميزة جديدة لخرائط آبل

أعلنت شركة آبل في التحديث الجديد لنظام التشغيل آي أو إس 17، عن ميزة جديدة لخرائط آبل، يمكن أن تتفوق بها على غرائط غوغل.

وأوضحت الشركة، أن الميزة الجديدة تتعلق بإمكانية تنزيل خرائط آبل بشكل مسبق لاستخدامها في المناطق، التي لا يتوفر فيها اتصال إنترنت، وعلى الرغم من أن هذه الميزة موجودة بالفعل في خرائط غوغل، إلا أن آبل تأخذ الميزة إلى مستوى أعلى.

تحميل خرائط أبل

ولتنزيل الخريطة المطلوبة على خرائط آبل، أنت بحاجة قبل كل شيء إلى نظام التشغيل آي أو إس 17 على هاتفك. افتح خرائط آبل، واضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى. اختر “الخرائط غير المتصلة بالإنترنت”، ثم “تنزيل خريطة جديدة”.

وفي حالة النقر على “تنزيل خريطة جديدة”، سيكون لديك خيار اختيار موقعك الحالي، أو المكان الذي بحثت عنه مؤخراً، وكما هو الحال مع خرائط غوغل، ستستخدم إصبعيك للتكبير/التصغير لوضع المنطقة التي تريد تنزيلها داخل مستطيل، ثم اضغط على تنزيل خريطة.

تغيير حجم الخرائط

وفي آي أو إس 17، ستتمكن أيضاً من تحديد الطريقة التي تريد بها تنزيل الخريطة (عبر شبكة واي فاي أو بيانات الهاتف)، وتحديد إذا كنت تريد التنزيلات التلقائية، أو إذا كنت تريد استخدام الخرائط غير المتصلة بالإنترنت فقط. ويمكن تغيير حجم الخرائط التي تم تنزيلها، وإعادة تسميتها وحذفها.

وتأخذ آبل هذه الميزة إلى مستوى أعلى من غوغل، حيث نشر مستخدم ريدت يدعى Freaktheclown لقطة شاشة جزئية تظهر خرائط آبل تطالب المستخدم بتنزيل خريطة في المناطق المعروفة بضعف التغطية الخلوية.