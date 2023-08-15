Icon

تعليم الطائف يستقبل طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة Icon جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف في الكلية التطبيقية Icon أمير الشرقية لمنسوبي الإدارة التعليمية: اهتموا باللغات المستحدثة في المناهج لأنها ضرورة عصرية Icon تدخل جراحي لإصلاح تشوهات قلب طفلة في الأحساء Icon تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب Icon صدمة لـ ليفربول بعد مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح Icon جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار للوظائف الصحية Icon منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان قادة الكونغو وكوريا وليختنشتاين Icon وظائف شاغرة لدى شركة ساهر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
ميزة تستهدف حماية المستخدمين

تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعتزم تطبيق التواصل الاجتماعي، واتساب إضافة ميزة جديدة لحماية المستخدمين الذين يرغبون في إخفاء رسائلهم عمن حولهم.

اختبار الميزة الجديدة

وتم الإعلان هذا الأسبوع عن الاختبار التجريبي لقفل الشاشة، وهو ميزة واتسآب لسطح المكتب الجديدة، التي تخفي قائمة محادثات المستخدم خلف شاشة مقفلة، والطريقة الوحيدة لإزالة الشاشة السوداء هي إدخال كلمة المرور لهذا الحساب.

قد يهمّك أيضاً
مسيّرة تضبط لصًّا مختبئًا في بالوعة صرف ولقطات توثق

مسيّرة تضبط لصًّا مختبئًا في بالوعة صرف ولقطات توثق

أمريكي: السعودية أكثر أمانًا من نيويورك لدرجة لا تقارن

أمريكي: السعودية أكثر أمانًا من نيويورك لدرجة لا تقارن

وفي الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط لمجموعة محدودة من المستخدمين، الذين انضموا إلى برنامج الاختبار التجريبي للتطبيق وقاموا بتثبيت أحدث إصدار.

كذلك يمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة من خلال الانتقال إلى صفحة الخصوصية ضمن إعدادات واتسآب.

ميزة قفل الشاشة

أيضا من الممكن تكوين ميزة قفل الشاشة عن طريق اختيار وقت مطالبة المستخدم بإدخال كلمة المرور، وإذا نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة به، فسيلزمه تسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

وعند تمكين هذه الميزة، فإنها تضمن أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء غيابك، فلن يتمكن من الوصول إلى محادثاتك ورسائلك على واتسآب من دون إدخال كلمة المرور.

ولن تظهر الإشعارات الفورية عندما تكون الشاشة مقفلة، ويساعد هذا بالتأكيد المستخدمين في الحفاظ على سرية محادثاتهم، من خلال تعزيز الخصوصية ومنع المستخدمين غير المصرح لهم من عرض معلوماتهم الشخصية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم