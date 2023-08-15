تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب

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يعتزم تطبيق التواصل الاجتماعي، واتساب إضافة ميزة جديدة لحماية المستخدمين الذين يرغبون في إخفاء رسائلهم عمن حولهم.
وتم الإعلان هذا الأسبوع عن الاختبار التجريبي لقفل الشاشة، وهو ميزة واتسآب لسطح المكتب الجديدة، التي تخفي قائمة محادثات المستخدم خلف شاشة مقفلة، والطريقة الوحيدة لإزالة الشاشة السوداء هي إدخال كلمة المرور لهذا الحساب.
وفي الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط لمجموعة محدودة من المستخدمين، الذين انضموا إلى برنامج الاختبار التجريبي للتطبيق وقاموا بتثبيت أحدث إصدار.
كذلك يمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة من خلال الانتقال إلى صفحة الخصوصية ضمن إعدادات واتسآب.
أيضا من الممكن تكوين ميزة قفل الشاشة عن طريق اختيار وقت مطالبة المستخدم بإدخال كلمة المرور، وإذا نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة به، فسيلزمه تسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.
وعند تمكين هذه الميزة، فإنها تضمن أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء غيابك، فلن يتمكن من الوصول إلى محادثاتك ورسائلك على واتسآب من دون إدخال كلمة المرور.
ولن تظهر الإشعارات الفورية عندما تكون الشاشة مقفلة، ويساعد هذا بالتأكيد المستخدمين في الحفاظ على سرية محادثاتهم، من خلال تعزيز الخصوصية ومنع المستخدمين غير المصرح لهم من عرض معلوماتهم الشخصية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.