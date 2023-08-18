تحديد العمر الحقيقي للإنسان بالذكاء الاصطناعي من النظر لصدره القبض على شخصين روجا المخدرات بالباحة وجازان سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال الإرياني: مليشيا الحوثي تضلل الرأي العام بشأن ما ينهبه من إيرادات النفط شراكة سعودية هندية في الاقتصاد الرقمي والتقنية الابتكار وريادة الأعمال على طاولة مباحثات السواحه مع قادة الاقتصاد الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول قصة مؤثرة لفتاة تعود لمنزل والدها بعد وفاته بـ 12 عامًا 3 ملايين دولار تعويضًا عن حبسه ظلمًا 19 عامًا 3 لاعبين مرشحين لمغادرة الهلال بعد ضم ياسين بونو
كشفت تقارير إعلامية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخبرنا بالعمر الحقيقي للإنسان من خلال النظر إلى صدره.
ويعتقد العلماء أن هذا الاختراق يمثل قفزة مهمة، وقد يساعد في اكتشاف الأمراض القاتلة المحتملة، مما يعزز الفرصة لعلاجها.
وذكر رئيس الدراسة ياسوهيتو ميتسوياما، من جامعة أوساكا ميتروبوليتان اليابانية: العمر الزمني هو أحد أهم العوامل في الطب. وتشير نتائجنا إلى أن العمر الظاهر القائم على التصوير الشعاعي للصدر قد يعكس بدقة الظروف الصحية التي تتجاوز العمر الزمني.
وأردف ميتسوياما: نهدف إلى زيادة تطوير هذا البحث وتطبيقه لتقدير شدة الأمراض المزمنة والتنبؤ بمتوسط العمر المتوقع والتنبؤ بالمضاعفات الجراحية المحتملة.
وقام فريق البحث، ببناء نموذج ذكاء اصطناعي قائم على التعلم العميق لتقدير العمر من الصور الشعاعية للصدر للأشخاص الأصحاء. ثم قاموا بتطبيق النموذج على الصور الشعاعية للمرضى الذين يعانون من أمراض معروفة لتحليل العلاقة بين العمر المقدر بالذكاء الاصطناعي وكل مرض.
وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، كلما زاد العمر المقدر بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالعمر الزمني، زاد احتمال إصابة الناس بالأمراض القاتلة.