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يساعد في اكتشاف الأمراض القاتلة المحتملة

تحديد العمر الحقيقي للإنسان بالذكاء الاصطناعي من النظر لصدره

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٠ مساءً
تحديد العمر الحقيقي للإنسان بالذكاء الاصطناعي من النظر لصدره
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخبرنا بالعمر الحقيقي للإنسان من خلال النظر إلى صدره.

اكتشاف أمراض قاتلة

ويعتقد العلماء أن هذا الاختراق يمثل قفزة مهمة، وقد يساعد في اكتشاف الأمراض القاتلة المحتملة، مما يعزز الفرصة لعلاجها.

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وذكر رئيس الدراسة ياسوهيتو ميتسوياما، من جامعة أوساكا ميتروبوليتان اليابانية: العمر الزمني هو أحد أهم العوامل في الطب. وتشير نتائجنا إلى أن العمر الظاهر القائم على التصوير الشعاعي للصدر قد يعكس بدقة الظروف الصحية التي تتجاوز العمر الزمني.

وأردف ميتسوياما: نهدف إلى زيادة تطوير هذا البحث وتطبيقه لتقدير شدة الأمراض المزمنة والتنبؤ بمتوسط العمر المتوقع والتنبؤ بالمضاعفات الجراحية المحتملة.

وقام فريق البحث، ببناء نموذج ذكاء اصطناعي قائم على التعلم العميق لتقدير العمر من الصور الشعاعية للصدر للأشخاص الأصحاء. ثم قاموا بتطبيق النموذج على الصور الشعاعية للمرضى الذين يعانون من أمراض معروفة لتحليل العلاقة بين العمر المقدر بالذكاء الاصطناعي وكل مرض.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، كلما زاد العمر المقدر بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالعمر الزمني، زاد احتمال إصابة الناس بالأمراض القاتلة.

 

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