تحدٍّ وإبهار في حفل تدشين دوري روشن والهدف تحقيق اللقب

أُسدل الستار على حفل تدشين دوري روشن موسم 2023/ 2024 الذي أُقيم أمس الاثنين وذلك لكشف النقاب عن الفرق المشاركة في البطولة بصفقاتها الجديدة.

فقرات حفل تدشين دوري روشن

وشهد الحفل فقرات متعددة، حيث دخل النجم البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد الحفل كاشفًا النقاب عن الشكل الجديد لكأس البطولة في الموسم الجديد.

كذلك تم تقديم نجوم الـ 18 ناديًا على المسرح قبل فقرة الإدلاء بالتصريحات الإعلامية.

ثم كانت البداية مع سلمان الفرج قائد الهلال فصرح قائلًا: ““أنا أشعر بالفخر لانضمام هؤلاء النجوم العالميين إلى دوري روشن، لا شك أن تواجدهم سيكون تحديًا كبيرًا للاعب السعودي لكي يقدم كل ما لديه وهو ما يفيد قوة المنافسة في الموسم الجديد”.

وأضاف سلمان الفرج: “لا شك أننا نحترم هذه الأسماء الكبيرة وأتمنى تقديم موسم قوي في الفترات المقبلة”.

أما الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد فأكد أن وجود نجوم عالميين في دوري روشن السعودي للموسم المقبل، سيكون عاملًا مساعدًا للاعب السعودي لإخراج كل ما لديه.

وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية خلال حفل تدشين دوري روشن : “وجود هذه الصفقات العالمية في الدوري السعودي سيعطيه القوة والسرعة والمنافسة النارية، نحن هنا لمساعدة اللاعب السعودي”.

وأضاف بنزيما: “أنا متحمس للبداية ولا أستطيع الانتظار، ونجوم الدوري السعودي لديهم طموح”.

ماني يتحدى 17 ناديًا

أما السنغالي ساديو ماني نجم النصر فتحدى 17 ناديًا في دوري روشن قائلًا: “أنا سعيد بتواجدي في النصر ومتحمس للعمل مع فريقي من أجل الفوز، مع تقديري وتمنياتي بالتوفيق لجميع الأندية لكن النصر سيقاتل للفوز باللقب في الموسم الجديد”.

وانطلق حفل تدشين دوري روشن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء أمس، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.